Акции и промокоды PromoPult

Отзывы покупателей

Найти хорошего сеошника непросто, а это целый портал для раскрутки. В Промопульте работают профессионалы, конверсия стала расти сразу и неуклонно, получил массу полезных советов по оптимизации сайта. Можно подключить персонального менеджера и отдать всё управление в его руки. Удалось даже купить годовой пакет со скидкой по акции. Владимир

Владимир 18.02.2019

Сео Пульт за счет своей многозадачности выручает. Сначала я был счастлив просто потому, что многие процессы (типа закупа ссылок, анализа конкурентов, даже написания контента) грамотно оптимизированы и автоматизированы, теперь счастлив все это передать в руки местных сеошников и копирайтеров))) У меня 4 сайта в работе и 5 на подходе, мне некогда заниматься ВСЕМ самому. Так что, я доволен. Аноним

Аноним 21.09.2018

У меня молодой сайт, с ним я использую услугу наполнения и оптимизации, и лендинг (контекст и таргетинг). Оказалось удобнее и проще, чем я ожидал от сеопульта на первый взгляд. Pavel83

Pavel83 03.09.2018

Платформа интересная. Вполне рабочий инструмент для большого количества задач. Можно побыть многоруким Шивой) Guest

Guest 12.08.2018

Я респектую команде Сеопульт за постоянное вовлечение пользователей в жизнь сервиса. Акции, новые модули, блог, каналы с видео, опросы... у них крутой контент, это надо признать. Евгений

Евгений 14.06.2018

Система прикольная. Почитаешь, посмотришь видосы и уже можно запускать свой проект. Круто, что у них много возможностей, включая запуск рекламы в соцсетях. Арс

Арс 05.06.2018

Ну вроде ниче так.. Во всяком случае я что-то запустил, посмотрим, как работать будет XD Гена

Гена 31.05.2018

Пользуюсь сеопультом для закупки естественных ссылок, подключил еще к работе специалиста, чтоб не заниматься переговорами с веб мастерами, очень много времени на это уходит. Достойный сервис, стоит своих денег. Truman

Truman 03.05.2018

Эффективно и довольно просто через «Сеопульт» работать с интернет-магазином, как оказалось. За счет того, что все инструменты в одном кабинете – время экономишь, да и сил меньше уходит с автоматизацией. Гость2

Гость2 15.04.2018

Текстовым продвижением через сеопульт занимаюсь. Тексты заказывать там удобнее и по рынку – дешево. К тому же, проще, чем самому париться и корпеть над контентом. Гость

Гость 12.04.2018

Нравится, что у Сеопульта всякие промокоды и акции проводятся часто, а еще – что не остановились на создании сервиса, а развиваются уже в образовательной стезе. Дмитрий

Дмитрий 06.04.2018

Сеопультом доволен. Техподдержка медленная, но терпеливая и вежливая))) Чтобы быстро решать какие-то вопросы, запускать контекст и консультироваться по разным темам, нанял пм. Хорошая услуга, удобно, когда с каким-то знающим и подкованным человеком можешь разделить задачи и быть уверенным в четком и эффективном исполнении работы. Ян

Ян 19.03.2018

Хороший сервис. Для новичков в деле - находка,т.к. освоить каждый сможет. А для тех, кто работает в продвижении - удобная инструментальная площадка. Веня

Веня 13.03.2018

По-моему SeoPult - идеальный вариант для малого бизнеса, для старт апов. Демократично по цене (аудит от 3 до 9 штук, тексты 200/1000 зн.) , просто в управлении и освоении (везде есть подсказки и много инфы найти по теме можно), широкий выбор модулей. Так что да, получается такая универсальная машина, подходящая в том числе для тех, кто ни разу с продвижением сайта не сталкивался. feofan

feofan 12.03.2018

Развиваю совсем новенький сайт, загрузился на сеопульт и мне нравится. Все доступным языком написано, что непонятно – можно и спросить, и прочитать. Круто еще, что у них там есть бесплатные фичи всякие (тот же SERM, для отслеживания репутации). Я заказал у них продвинутый аудит (9 штук стоит), так мне подробно и доступно описали все проблемы, которые есть и дали четкие ЦУ, что делать. Буду работать дальше, думаю, за год вырастем не хило. алексей

алексей 10.03.2018

Пользуюсь в Сеопульт модулями контекстной рекламы и естественных ссылок. Перед тем, как начать работу в SeoPult заказал базовый аудит, нормально описали, что к чему. По их чек листу проверил сайт, начал работу над ошибками. В общем, я всем удовлетворен, сайт работает, количество посетителей, а потом и клиентов увеличивается. Владимир

Владимир 30.11.2017

А у меня как раз и по деньгам в сеопульте экономия оказалась значительная, пришлось только чуток покапаться и вникнуть нормально в настройки Денис

Денис 11.05.2016