Акции и промокоды PromoPult
Активные купоны и промокоды PromoPult январь 2024
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Отзывы покупателей
Найти хорошего сеошника непросто, а это целый портал для раскрутки. В Промопульте работают профессионалы, конверсия стала расти сразу и неуклонно, получил массу полезных советов по оптимизации сайта. Можно подключить персонального менеджера и отдать всё управление в его руки. Удалось даже купить годовой пакет со скидкой по акции.
- Владимир
- 18.02.2019
Сео Пульт за счет своей многозадачности выручает. Сначала я был счастлив просто потому, что многие процессы (типа закупа ссылок, анализа конкурентов, даже написания контента) грамотно оптимизированы и автоматизированы, теперь счастлив все это передать в руки местных сеошников и копирайтеров))) У меня 4 сайта в работе и 5 на подходе, мне некогда заниматься ВСЕМ самому. Так что, я доволен.
- Аноним
- 21.09.2018
У меня молодой сайт, с ним я использую услугу наполнения и оптимизации, и лендинг (контекст и таргетинг). Оказалось удобнее и проще, чем я ожидал от сеопульта на первый взгляд.
- Pavel83
- 03.09.2018
Платформа интересная. Вполне рабочий инструмент для большого количества задач. Можно побыть многоруким Шивой)
- Guest
- 12.08.2018
Я респектую команде Сеопульт за постоянное вовлечение пользователей в жизнь сервиса. Акции, новые модули, блог, каналы с видео, опросы... у них крутой контент, это надо признать.
- Евгений
- 14.06.2018
Система прикольная. Почитаешь, посмотришь видосы и уже можно запускать свой проект. Круто, что у них много возможностей, включая запуск рекламы в соцсетях.
- Арс
- 05.06.2018
Ну вроде ниче так.. Во всяком случае я что-то запустил, посмотрим, как работать будет XD
- Гена
- 31.05.2018
Пользуюсь сеопультом для закупки естественных ссылок, подключил еще к работе специалиста, чтоб не заниматься переговорами с веб мастерами, очень много времени на это уходит. Достойный сервис, стоит своих денег.
- Truman
- 03.05.2018
Эффективно и довольно просто через «Сеопульт» работать с интернет-магазином, как оказалось. За счет того, что все инструменты в одном кабинете – время экономишь, да и сил меньше уходит с автоматизацией.
- Гость2
- 15.04.2018
Текстовым продвижением через сеопульт занимаюсь. Тексты заказывать там удобнее и по рынку – дешево. К тому же, проще, чем самому париться и корпеть над контентом.
- Гость
- 12.04.2018
Нравится, что у Сеопульта всякие промокоды и акции проводятся часто, а еще – что не остановились на создании сервиса, а развиваются уже в образовательной стезе.
- Дмитрий
- 06.04.2018
Сеопультом доволен. Техподдержка медленная, но терпеливая и вежливая))) Чтобы быстро решать какие-то вопросы, запускать контекст и консультироваться по разным темам, нанял пм. Хорошая услуга, удобно, когда с каким-то знающим и подкованным человеком можешь разделить задачи и быть уверенным в четком и эффективном исполнении работы.
- Ян
- 19.03.2018
Хороший сервис. Для новичков в деле - находка,т.к. освоить каждый сможет. А для тех, кто работает в продвижении - удобная инструментальная площадка.
- Веня
- 13.03.2018
По-моему SeoPult - идеальный вариант для малого бизнеса, для старт апов. Демократично по цене (аудит от 3 до 9 штук, тексты 200/1000 зн.) , просто в управлении и освоении (везде есть подсказки и много инфы найти по теме можно), широкий выбор модулей. Так что да, получается такая универсальная машина, подходящая в том числе для тех, кто ни разу с продвижением сайта не сталкивался.
- feofan
- 12.03.2018
Развиваю совсем новенький сайт, загрузился на сеопульт и мне нравится. Все доступным языком написано, что непонятно – можно и спросить, и прочитать. Круто еще, что у них там есть бесплатные фичи всякие (тот же SERM, для отслеживания репутации). Я заказал у них продвинутый аудит (9 штук стоит), так мне подробно и доступно описали все проблемы, которые есть и дали четкие ЦУ, что делать. Буду работать дальше, думаю, за год вырастем не хило.
- алексей
- 10.03.2018
Пользуюсь в Сеопульт модулями контекстной рекламы и естественных ссылок. Перед тем, как начать работу в SeoPult заказал базовый аудит, нормально описали, что к чему. По их чек листу проверил сайт, начал работу над ошибками. В общем, я всем удовлетворен, сайт работает, количество посетителей, а потом и клиентов увеличивается.
- Владимир
- 30.11.2017
А у меня как раз и по деньгам в сеопульте экономия оказалась значительная, пришлось только чуток покапаться и вникнуть нормально в настройки
- Денис
- 11.05.2016
Удобно пользоваться, довольно эффективно, но дороговато, зато экономишь кучу времени. Нравится функционал, удобный интерфейс, удобные обучающие видео и семинары.
- Ваня
- 01.12.2015