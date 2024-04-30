Попробуй Грузию на вкус, не выходя из дома! Выбирай настоящие национальные блюда и наслаждайся атмосферой. Гордость заведения – хачапури из дровяной печи. Начинки могут быть разнообразными, но самое вкусное – это тающий во рту сыр сулугуни. Здесь найдутся фирменные хинкали, закуски, салаты, уличная еда, сочные шашлыки и нежнейшие десерты. Меню кафе состоит из лучших рецептов грузинских поваров, по которым всегда готовят с душой и с соблюдением традиций. Заказ удобно оформить на hip2go.ru или по телефону. Оплатить можно онлайн или при курьерской доставке наличными, банковской картой. Обрати внимание на раздел «Базар», где собраны полуфабрикаты для приготовления у себя дома. Заказывай любимую еду и сэкономь значительную сумму! На нашем сайте тебя ждут актуальные промокоды «Хачо и пури» за апрель - май 2024 года. После ввода подходящего кода ты получишь подарки, бонусы или скидки!

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