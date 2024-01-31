«Шашлык-Машлык» – отличный ресторан в Санкт-Петербурге. В ассортименте представлены: разнообразные закуски и нарезки, мясо на углях, горячее, супы и салаты, гарниры, соусы и напитки. В основе меню лежат европейская и кавказская национальная кухня. Сеть постоянно расширяется и пополняет количество рецептов. Компания заботится о своих клиентах, а потому работает ежедневно и регулярно предлагает классные акции и скидки. Вступай в программу лояльности и пользуйся дополнительными преимуществами. Оплата возможна наличными и картой. Доставка осуществляется по всему городу, есть опция самовывоза. Или просто приходи в ресторан и погрузись в уютную атмосферу. Устрой праздник живота! Забирай промокоды «Шашлык-Машлык» за январь 2024 года, активируй их при заказе и получай значительное снижение стоимости блюд. Насладись вкуснейшей сытной едой в комфорте своей квартиры!

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