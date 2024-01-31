«‎Гринвич Синема» – это современный многозальный кинотеатр, расположенный в г. Екатеринбурге. Здесь зрителей ждут максимально комфортные условия для просмотра кинопремьер. Большие экраны с разрешением 4K обеспечивают реалистичность и четкость изображения, а технологии Dolby Atmos – звуковое сопровождение с эффектом полного присутствия. В цифровом мультиплексе есть VIP-залы «Вега» и «Сириус» с кожаными креслами и подставками для ног. В стильном кинобаре можно приобрести вкусные закуски, горячие и холодные напитки. Для постоянных клиентов создана специальная программа лояльности. Предлагаем тебе сэкономить на культурно-развлекательном досуге уже сегодня! Внизу этой страницы регулярно размещаются новые промокоды «‎Гринвич Синема» за январь 2024 года. Используй их при покупке билетов на сайте кинотеатра и получай скидки на заказы.

Подробнее Скрыть