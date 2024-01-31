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Купоны на скидку «Питерленд»

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Отзывы покупателей

Очень классный аквапарк! Мне очень нравятся разнообразные сауны, которые я, в конечном итоге, посетила все:) Аквапарк очень красивый,с большим куполом, через стекла которого можно видеть Финский залив. большинство горок там довольно экстремальные, но мне нравятся такие, как раз:)) Есть джакузи,но оно довольно посредственное. Самый большой минус - большие очереди везде, начиная от входа и заканчивая самими горками, но я однозначно советую хотя бы один раз сходить сюда, получите огромное удовольствие:))

  • Iris
  • 03.01.2016
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