«РоссельхозБанк» оказывает финансовые услуги различным категориям населения и бизнесу. Клиенты могут воспользоваться кредитными средствами, открыть срочный вклад, оформить карту или инвестировать накопления в рыночные инструменты. Доступен обмен валют, покупка драгоценных металлов и другие сервисы. Ты сможешь совершать любые денежные операции в «Личном кабинете» на сайте или в приложении для смартфона. Специалисты службы поддержки оперативно отвечают на вопросы в онлайн-чате и по телефону горячей линии. Участие в программе лояльности обеспечит тебе разнообразные привилегии. Обрати внимание на свежие промокоды «РоссельхозБанк» за январь 2024 года, перечисленные на этой странице! Мы собрали для тебя список всех действующих акций компании и постоянно добавляем в него новинки. Не упусти шанс, найди в перечне лучшее предложение и получай многочисленные бонусы!

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