Группа отелей «Грейс» – это высокое качество обслуживания европейского уровня по приемлемым ценам. Сеть расположена в самых известных курортных городах России. Отдыхай в лучших условиях! Бронируй онлайн на официальном сайте по гарантированно лучшей стоимости. Выбери здание в зависимости от направления, даты заезда и выезда, а также количество детей и взрослых. Каталог предложит выборку самых подходящих номеров. Предусмотренная бонусная программа лояльности поможет при этом сэкономить. Компания предоставляет множество акционных предложений, ознакомься и пользуйся. Задавай все вопросы в чате и получай полезную консультацию и помощь от менеджера. Спланируй отпуск заранее в самом подходящем месте. А с нашими промокодами в отели «Грейс» (Grace) за январь 2024 года ты получишь приятные эмоции не только от отдыха, но и от классных скидок!

Подробнее Скрыть