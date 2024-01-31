«Рикису» – японская еда с доставкой на дом и в офис. В онлайн-меню ты встретишь множество разновидностей роллов, в том числе авторские варианты без риса! На сайте представлен широкий ассортимент суши, сашими и готовых сетов по привлекательной цене. Также в продаже есть гарниры с курицей, морепродуктами и овощами. Компания использует только свежие ингредиенты и экологичную упаковку. Курьер доставит покупки в любой район города. Заказать любимые блюда можно в приложении для смартфона. К оплате принимаются наличные деньги и пластиковые карты. Хочешь оформить заявку на оптимальных условиях? Обрати внимание на специальные предложения, опубликованные в нашем каталоге! Изучай купоны и промокоды «Рикису» за январь 2024 года, выбирай лучшие акции и пользуйся ими, чтобы активировать ощутимую скидку или бонусное вознаграждение!

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