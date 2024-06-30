Заяви о своем деле с помощью сервиса «Точка Реклама». Специалисты настроят и запустят рекламные кампании на маркетплейсах и таких известных сайтах, как Wildberries, «Яндекс», «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Авито», а также подготовят лендинг и магазин, если он там не зарегистрирован. Компания тщательно проверяет подготовленность площадки клиента к запуску рекламы и вносит необходимые изменения. Все параметры настраиваются конкретно под курируемый бизнес, исключая возможные ошибки. Не имеет значения, новичок ли ты, имеешь опыт или являешься хозяином крупного бизнеса – к каждому найдется подход. Просто выбери нужный тариф и начни свой индивидуальный путь. Также действуют специальные программы для партнеров. Ознакомься с отзывами и скорее попробуй тоже. Активируй наши промокоды «Точка Реклама» (reklama.tochka.com) за июнь 2024 года и получи сильный буст для своего дела за меньшие деньги.

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