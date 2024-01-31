Перекуси в ресторане паназиатской кухни «Акиана» в г. Брянске и останешься доволен! Ассортимент предлагает широкий выбор авторских и классических роллов, корейских блюд, супов, поке, вока, а также десертов и напитков. Свежие ингредиенты, профессиональные повара, проверенные рецепты и отличный сервис – вот главные плюсы сети. Выбирай комбо-наборы и сеты на праздники и для больших компаний, следи за акциями от заведения, участвуй в конкурсах, получай подарки и обязательно регистрируйся в программе лояльности для получения максимальной выгоды при покупках. А для более комфортного поиска и выбора подойдет мобильное приложение. Оплачивай как удобно: онлайн на сайте или при вручении. А наши промокоды на скидку «Акиана» за январь 2024 года при активации подарят приятное снижение стоимости покупок и иные бонусы.

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