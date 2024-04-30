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Отзывы покупателей

Заказал плату инвертора на холодильник Samsung,через 9 дней заказ получил, #8 075 976,плату установил, холодильник завёлся,клиент доволен.Не первый раз тут заказываю.

  • Андрей Попов
  • 21.02.2021
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Эксклюзив! Скидка 18% на игровые компьютерные кресла по промокоду!
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