«Москва Трип» организует водные экскурсии по Москве-реке, которые будут одинаково интересны и туристам, и коренным жителям столицы. Приятное ценообразование, разнообразные маршруты, великолепные панорамные виды и яркий рассказ гида не дадут заскучать никому из гостей, а наличие ресторана и живой музыки добавит уюта и атмосферы. Билеты можно купить онлайн, избежав неприятных очередей, дополнительным бонусом будет отсутствие необходимости их распечатывать. Все судна совершенно безопасны и с комфортом обустроены. Для любителей исследовать город предусмотрены также пешие и автобусные прогулки. Если ты никогда не ходил по реке или, наоборот, без ума от водных прогулок, ты заглянул по адресу: наши промокоды и купоны на скидку «Москва Трип» (Moskvatrip) за январь 2024 года помогут тебе получить новые незабываемые впечатления по более низкой цене.

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