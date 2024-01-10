В магазине «Бельетаж» (beletag.com) представлено недорогое нижнее белье, симпатичные домашние комплекты и модные повседневные вещи в разных стилях. Каталог включает в себя модные аксессуары на любой вкус. Большая часть продукции изготавливается в России, однако в ассортименте есть и товары польского, белорусского и итальянского производства. Компания периодически проводит распродажи и акции, позволяющие покупателям экономить. Постоянные заказчики могут принять участие в бонусной программе. Для удобства клиентов предусмотрены разные способы оплаты покупок. Желаешь порадовать себя обновками без ущерба для семейного бюджета? Активируй промокоды «Бельэтаж» за январь 2024 года, и ты сразу же получишь бонус. Купоны действительны только в течение указанного периода. Обращай внимание на особые условия спецпредложений.

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