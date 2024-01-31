Предпочитаешь активный отдых? Применяй промокоды «НоваТур» и покупай надежную экипировку на привлекательных условиях! На фирменном сайте тебя ждет широкий ассортимент одежды, обуви, термобелья, костюмов для охоты и рыбалки. В каталоге также есть гребные и моторные лодки, спальные мешки, тенты, коврики, рюкзаки, походная мебель и другие принадлежности. Компания предлагает снаряжение собственного производства, а также товары Salomon, Alaska и других брендов. При оформлении заказа ты сможешь выбрать способ доставки: до двери, на почту или в пункт выдачи транспортной фирмы. Для расчетов можно использовать наличные, банковские карты и электронные кошельки. Обрати внимание на промокоды Nova Tour («Нова Тур») за январь 2024 года! Они обеспечивают покупателям выгодные преимущества при оплате покупки. Выбирай подходящую акцию и активируй солидную скидку или бонус!

Подробнее Скрыть