Не знаешь, куда пойти? «Янтарь Холл» – это огромный культурный центр в Светлогорске с пространством для арт-выставок и различных концертов. Также на территории здания находится музей, кинотеатр, кафе, конференц-залы и иные полезные заведения. Покупай билеты на разные мероприятия онлайн на официальном сайте. Оплачивать можно с помощью «Пушкинской» карты, а также любой банковской картой. Внутри центра оборудована доступная среда, а также проводятся разнообразные сезонные ярмарки и фестивали. Приходи на художественные выставки, на сеансы новинок проката в кино, спектакли, музыкальные выступления, танцевальные представления и многое другое. Показывай штрих-код с телефона и проходи на выбранное мероприятие один или с друзьями. Воспользуйся промокодами «Янтарь Холл» за апрель - май 2024 года, приобретай входные билеты дешевле и наслаждайся развлечениями и отдыхом.

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