Промокоды «Займер»
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Про Займер я узнала случайно, читая отзывы на этом сайте с промокодами. Поэтому, когда понадобилась небольшая сумма срочно, обратилась сразу к ним. Очень гибкие условия, заявку рассматривают быстро, деньги переводят, куда укажешь. В итоге мой опыт работы с микрокредитами исключительно позитивный.
- Вероника М.
- 05.02.2019
Думал, что с моей подпорченной кредитной историей заем будет получить непросто, но здесь обошлось даже без подтверждающих документов, только паспорт. Вся процедура занимает минут 15-20, плюс ожидание подтверждающего ответа. При оформлении ввел промокод на пролонгацию, это хорошая подушка безопасности на случай нехватки средств. Переводят сразу на карту, без посредников. Погасить заем можно на сайте в личном кабинете.
- Кравец
- 30.11.2018