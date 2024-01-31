Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького – излюбленное место отдыха многих взрослых и детей. Тут можно прогуляться в окружении пышно цветущих клумб, полюбоваться оригинальными скульптурами, поиграть в бадминтон и шахматы, покататься на велосипеде, сегвее и даже лодке. В холодное время года на территории комплекса открыт каток. В парке постоянно проводятся городские и государственные праздники, публичные мероприятия, посвященные искусству, экологии и здоровому образу жизни. Кроме того, тут выступают известные музыкальные коллективы, талантливые артисты. Хочешь получить скидку на развлечения? Актуальные купоны и промокоды в «Парк Горького» за январь 2024 года помогут организовать захватывающий досуг даже при ограниченном бюджете. На этой странице мы подготовили для тебя список лучших акций на отдых любого формата.

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