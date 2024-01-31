Сеть стильных мультиплексов «Салют» приглашает вас на просмотр кинопремьер в современных высокотехнологичных залах с реалистичным звуком и четким изображением. Для твоего комфорта здесь установлены мягкие итальянские кресла и реклайнеры. В некоторых залах предусмотрены индивидуальные столики и разделительные ширмы. В кафе при кинотеатре можно заказать вкусные снеки и любимые напитки. Показы фильмов проходят даже ночью, поэтому ты можешь запланировать посещение комплекса в любое удобное время. В праздничные дни гостей ждут веселые развлекательные программы с конкурсами и фотосессиями. Мы знаем, как организовать отдых с минимальными денежными затратами! На этой странице периодически появляются секретные промокоды в кинотеатр «Салют» за январь 2024 года. Активируй их при покупке билетов на сайте и экономь по максимуму.

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