Brawl Stars – многопользовательская экшн-игра для мобильных телефонов. Разнообразные режимы и яркая динамика захватывают с самых первых минут. Играй в одиночку, или зови друзей – им обязательно понравится! Проходи квесты, получай опыт и предметы, становись сильнее. Десятки бойцов ждут, когда ты их откроешь и отправишь в бой. Улучшай своих воинов, прокачивая их суперспособности, звездные силы и гаджеты. А уникальные скины помогут выделиться на фоне союзников и противников. Тебе предстоит два типа битв: командой трое против трех и борьба на выживание. Но режимов гораздо больше: это и захват кристаллов, и столкновение, и аналог футбола, и другие особые события. Пройди на чемпионат и займи призовые места! Соревнуйся с другими людьми по всему миру. Забирай и активируй коды и промокоды «Бравл Старс» (Brawl Stars) за январь 2024 года, чтобы получить несомненное преимущество. Бейся и выигрывай.

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