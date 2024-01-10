Промокоды «Детский мир»
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Отзывы покупателей
Детей у меня нет, а вот у подруг...Поэтому подарочки и всякие вкусности-полезности покупаю каждый раз в Детском мире, когда иду в гости)) Мамочки одобряют и детишки в восторге. Хотя сама себе пару раз там покупала травяные чаи, как успокоительное пью, очень легко заснуть. Конечно, магазин универсальный, всегда для школы, института тетрадками закупалась, по традиции что ли) Я считаю, что хороший магазин, где представлен полный спектр товаров для детей разных возрастов.
- Анна
- 21.11.2016
1,5 года назад покупала ребенку зимнюю куртку через интернет-магазин детский мир. Называлась она куртка-плащ, производство - Китай. Однако ее качество меня поразило. Отлично прошита, наполнитель 80% пух, 20% перо, на капюшоне мех естественно искусственный, но выглядел очень даже прилично (не как облезлая собака). За 1,5 года использования ни разу не пожалела о покупке! Если уж китайские товары нормальные, то думаю более качественное производство можно брать не раздумывая). С самим сайтом проблем не было, забирала заказ самовывозом в магазине, живу через дорогу, но заказываю все равно в интернете, мне так удобнее, время тратить на ходьбу в магазине не люблю.
- Mama_28
- 25.03.2015
Давно являюсь членом клуба "Детский мир", получила карту, на которую мне начисляют бонусные баллы, она же дает право участвовать в акциях и покупать вещи с немаленькими скидками во время распродаж. Так вот: вещи покупаю тут только во время распродаж, т.к. цены на них не очень то подходящие моему бюджету. Качество вещей отличное. Есть конечно экземпляры дешевой одежды, но сами понимаете какое качество стоит ожидать за копейки. Распродажи здесь проходят часто, так что на продукцию качества которых так себе я внимания не обращаю) и так выбора полно. Рекомендую этот интернет-магазин, а там уже выбор за вами)
- Наталья
- 17.02.2015