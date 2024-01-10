Промокоды «Детский мир»

Отзывы покупателей

Детей у меня нет, а вот у подруг...Поэтому подарочки и всякие вкусности-полезности покупаю каждый раз в Детском мире, когда иду в гости)) Мамочки одобряют и детишки в восторге. Хотя сама себе пару раз там покупала травяные чаи, как успокоительное пью, очень легко заснуть. Конечно, магазин универсальный, всегда для школы, института тетрадками закупалась, по традиции что ли) Я считаю, что хороший магазин, где представлен полный спектр товаров для детей разных возрастов. Анна

Анна 21.11.2016

1,5 года назад покупала ребенку зимнюю куртку через интернет-магазин детский мир. Называлась она куртка-плащ, производство - Китай. Однако ее качество меня поразило. Отлично прошита, наполнитель 80% пух, 20% перо, на капюшоне мех естественно искусственный, но выглядел очень даже прилично (не как облезлая собака). За 1,5 года использования ни разу не пожалела о покупке! Если уж китайские товары нормальные, то думаю более качественное производство можно брать не раздумывая). С самим сайтом проблем не было, забирала заказ самовывозом в магазине, живу через дорогу, но заказываю все равно в интернете, мне так удобнее, время тратить на ходьбу в магазине не люблю. Mama_28

Mama_28 25.03.2015