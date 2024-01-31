Telega.in – это легальный способ найти реальную аудиторию в самом популярном мессенджере на нынешний день. Просто зарегистрируй аккаунт, пополни баланс одним из удобных вариантов и выбирай паблики для размещения. Сервис обещает отобранные вручную каналы с нативными продажами. Клиенту нужно лишь создать пост и отправить его владельцу страницы и дождаться проверки. По итогу можно скачать отчет с аналитикой. Также менеджеры проекта осуществляют запуски под ключ. Один из тарифов обязательно подойдет тебе и твоему бизнесу. Следи за горячими акционными предложениями и экономь на услугах специалистов, а по техническим вопросам обращайся круглосуточно в чат поддержки. Попробуй качественное приложение и продвинь свой проект с выгодой: воспользуйся собранными здесь промокодами Telega.in («Телега.ин») за январь 2024 года для получения максимальной экономии и радуйся росту своего канала.

Подробнее Скрыть