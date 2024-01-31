«Белый кенгуру» – это столичный контактный зоопарк, в котором с удовольствием отдохнут и дети, и взрослые. Все животные, находящиеся на территории учреждения, живут так, как им удобно, и гуляют там, где им вздумается. За безопасностью посетителей и обитателей зоопарка следят уполномоченные сотрудники. Интересная особенность этого заведения – большое количество экзотических питомцев из разных уголков нашей планеты. Ты можешь смело погладить и даже покормить зверей, испытав море положительных эмоций. Создатели проекта регулярно организовывают конкурсы, мастер-классы и фотосъемки для гостей. Подари себе и своим детям полезный и приятный отдых без крупных затрат! Мы предлагаем твоему вниманию актуальные купоны в контактный зоопарк «Белый кенгуру» за январь 2024 года. Воспользуйся ими в указанный срок и сэкономь на билетах!

Подробнее Скрыть