Промокоды ZooMag.ru
Активные купоны и промокоды ZooMag.ru январь 2024
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Отзывы покупателей
Заказывал корм, при подтверждении оказалось, что любимого Цезаря с говядиной и кроликом нет в наличии, менеджер посоветовала взять на пробу Бест Динер с говядиной и кроликом. Боялся, что привереда не станет его есть, но напрасно. Корм понравился и цена на него даже ниже, чем на Цезарь. Магазину спасибо!
- Эдуард
- 29.12.2019
Сотрудники умнички. Всегда помогут с выбором корма и вкуса для моих домашних, не забудут напомнить про акции и скидки.
- Сильва
- 25.12.2019
Мне этот сайт посоветовали как проверенное место, где можно заказать корм и все необходимое по доступным ценам. Понравилась работа сотрудников: быстро реагируют на заказ, помогут, подскажут. Уже несколько месяцев заказываю, за это время, бывало, происходили путаницы с заказом, но все быстро разрешалось. Впечатление о магазине и работе консультантов только положительное.
- Ксюша
- 11.12.2019
Как завела кошку так и появились хлопоты, какой и где покупать корм, игрушки, средства по уходу? Очень рада, что нашла Зоомаг, покупать тут не только удобно, но и выгодно. Делаешь заказ, сразу перезванивает консультант утоняет детали и через несколько часов у порога уже стоит курьер) Очень нравится сервис, еще и всегда есть скидки и акции хорошие.
- Лина
- 07.11.2019
Покупаю здесь сухой корм для своего котика. Недавно у него завелись блохи. Я позвонила на горячую линию магазина, проконсультировалась с сотрудником и мне посоветовали отличное средство против блох, которое реально помогло. Блох уже нет.
- Таша
- 20.10.2019
Здорово, что в магазине есть горячая линия и перед покупкой можно проконсультироваться. Всегда покупаю на сумму больше 2000 рублей, так магазин делает бесплатную доставку. Курьер предупреждает о приезде.
- Юлия
- 19.09.2019
Классный магазин с большим ассортиментом и услужливыми консультантами. Тут находим все для своей собаки и кошки от обычных кормов, до лечебных и витанминов. Сами здесь покупаем и знакомым советуем.
- Светлана
- 18.08.2019
На сегодняшний день, наверное, лучший интернет зоомагазин по ассортименту и ценам. Поиск по сайту хорошо работает, быстро нахожу всё что мне необходимо. В МО доставка не дорогая, по такой стоимости мне ещё никто заказы до двери не привозил.
- Элис
- 01.08.2019
Для своих питомцев часто покупаю в ZooMag: качество кормов и товаров хорошее, доставка есть даже в выходные дни. На сайте хороший выбор! Ни разу не было такого, чтобы того, что я хотел купить, не было в наличии.
- Алексей
- 09.02.2019