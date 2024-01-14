Промокоды ZooMag.ru

Отзывы покупателей

Заказывал корм, при подтверждении оказалось, что любимого Цезаря с говядиной и кроликом нет в наличии, менеджер посоветовала взять на пробу Бест Динер с говядиной и кроликом. Боялся, что привереда не станет его есть, но напрасно. Корм понравился и цена на него даже ниже, чем на Цезарь. Магазину спасибо! Эдуард

Эдуард 29.12.2019

Сотрудники умнички. Всегда помогут с выбором корма и вкуса для моих домашних, не забудут напомнить про акции и скидки. Сильва

Сильва 25.12.2019

Мне этот сайт посоветовали как проверенное место, где можно заказать корм и все необходимое по доступным ценам. Понравилась работа сотрудников: быстро реагируют на заказ, помогут, подскажут. Уже несколько месяцев заказываю, за это время, бывало, происходили путаницы с заказом, но все быстро разрешалось. Впечатление о магазине и работе консультантов только положительное. Ксюша

Ксюша 11.12.2019

Как завела кошку так и появились хлопоты, какой и где покупать корм, игрушки, средства по уходу? Очень рада, что нашла Зоомаг, покупать тут не только удобно, но и выгодно. Делаешь заказ, сразу перезванивает консультант утоняет детали и через несколько часов у порога уже стоит курьер) Очень нравится сервис, еще и всегда есть скидки и акции хорошие. Лина

Лина 07.11.2019

Покупаю здесь сухой корм для своего котика. Недавно у него завелись блохи. Я позвонила на горячую линию магазина, проконсультировалась с сотрудником и мне посоветовали отличное средство против блох, которое реально помогло. Блох уже нет. Таша

Таша 20.10.2019

Здорово, что в магазине есть горячая линия и перед покупкой можно проконсультироваться. Всегда покупаю на сумму больше 2000 рублей, так магазин делает бесплатную доставку. Курьер предупреждает о приезде. Юлия

Юлия 19.09.2019

Классный магазин с большим ассортиментом и услужливыми консультантами. Тут находим все для своей собаки и кошки от обычных кормов, до лечебных и витанминов. Сами здесь покупаем и знакомым советуем. Светлана

Светлана 18.08.2019

На сегодняшний день, наверное, лучший интернет зоомагазин по ассортименту и ценам. Поиск по сайту хорошо работает, быстро нахожу всё что мне необходимо. В МО доставка не дорогая, по такой стоимости мне ещё никто заказы до двери не привозил. Элис

Элис 01.08.2019