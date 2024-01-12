Промокоды на скидку «Биглион»

Отзывы покупателей

Любая женщина будет рада хорошей скидке на уходовые процедуры, и когда я увидела этот купон, не смогла не открыть его! Сходила уже на чистку, на пилинг, завтра на массаж лица иду, хочу еще депиляцию сделать. С промокодом от Biglion поучается очень выгодно, без купона я бы не позволила себе посетить столько процедур за один месяц. Оксана

Оксана 25.03.2019

Я сначала не поверила: купоны на скидку для сервиса со скидками?! Оказалось, что это более чем реально и очень классно. Ходила на пробное занятие в фотошколу и делала маникюр с помощью ваших кодов. В итоге заплатила 10-15% от начальной цены, а качество услуг осталось на уровне. Лаура М.

Лаура М. 25.02.2019

Огромное спасибо! Благодаря вашему промокоду для Биглиона мы с мужем организовали романтический уик-энд на годовщину свадьбы! Пришлось всё продумывать сильно заранее, но вышло чудесно: снежок за окном, шикарный номер в Репино. Нас даже сотрудники поздравили! Маргарита

Маргарита 11.02.2019

Конечно, очередь на услуги по промокодам огромная, но если подождать и вовремя успеть на хорошую скидку или промокод, то вполне выгодно. Выцепила себе так стрижку. Конечно, в парикмахерской смотрели как на халявщицу, но мне не привыкать) Наташа

Наташа 30.11.2018

Очень удобный сервис. Вместо многочасового блуждания по Сети можно работать как бы с единой базой. Большой выбор, удобные функции. Ну и то, что скидки и акции регулярны и крайне выгодны, это хорошо. Короче, если нужно оперативно подыскать купоны и промокоды, то однозначно вам сюда. Борис

Борис 16.11.2018

Доброго времени суток! Не покупайтесь на предложения "Биглиона". Приобрёл купон с 50% скидкой в кафе быстрого питания "Шаурман" Кемерово, расположенной по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 267. Приехав в данную забегаловку, молодой человек который находился за прилавком, объяснил мне, что никакого "Биглиона" он не знает, никаких скидок у них нет. После продолжительной дискуссии я уехал домой и позвонил по телефону горячей линии "Биглион". Оператор мне ответил, что в данной ситуации виноват руководитель кафе "Шаурман", а "Биглион" не причём. Поэтому советую всем внимательно читать условия купона и уточнять информацию у компаний до покупки. Алексей

Алексей 07.08.2017

Часто пользуюсь купонными сайтами. Биглион, на мой взгляд, один из лучших. Всегда много интересных акций, заманчивые скидки. В основном, пользуюсь категорией развлечений, услуг или еды. Купоны не дорогие, а скидки получаются существенные. Накладок у меня не было, просто нужно внимательно читать описание купона. Кроме того, на сайте можно черпать идеи- куда сходить и чем заняться:) София

София 11.07.2017

Хочешь сэкономить - беги к купонам! Биглион меня не раз выручал) Торт на день рождения, стрижка, экскурсии, подарки - все эти услуги можно найти там. Покупаешь купон за 100 рублей и получаешь выгоду чуть ли не 100%, ну кому может не понравиться?))) Началось лето - пора заняться поиском купонов на развлечения!) Наталья

Наталья 22.06.2017

Много интересных акций можно найти на этом сайте. Очень выгодных акций. Да, пару раз сталкивался с проблемами, но эти проблемы были связаны напрямую с компанией, которая предоставляет акцию, а не с сайтом. GreyD

GreyD 13.12.2016

Купоны Биглиона это просто находка! Часто покупаем купоны в боулинг, аквапарк, кафе, клуб... Всегда все соответствует описанию, накладок не случалось. Просто оплачиваю купон картой, распечатываю купон и спокойно иду в указанное время куда выбрала. Получается очень удобно и экономно! Алина

Алина 21.09.2016

Я довольна. Не раз возникали спорные ситуации, и пусть не сразу, но они успешно разрешались. Елена

Елена 11.03.2015

Очень сожалею о том, что сделала заказ в Биглионе. Вместо планируемой выгоды от низких цен сплошной убыток и разочарование. Была акция на детскую обувь. На этапе оформления заказа насчитали 499 р сервисного сбора и 199 за доставку в пункт самовывоза (а на первой странице висит надпись о бесплатной доставке по всей России, тем не менее даже за доставку по Москве заказа на крупную сумму деньги взяли). Решила все-таки заказать. И вот результат: 1 пары не хватает, 1 не та, что на фото. Уже не говорю о том, что заказ вместо обещанного 1 дня везли 11 дней. Раньше все то же самое заказывала из США без малейших проблем, за 3 дня доходило. Теперь из-за курса придется иметь дело с отечественными жуликами, такими как "Биглион". O*****

O***** 11.02.2015

Ужасный магазин. Заказал, прождал месяц, позвонил. Сказали, что товар испорчен и они могут вернуть деньги. Прислали форму заявления. В ней указанно, что я сам отказываюсь от получения товара. Переписал заявление. В службе оперативной поддержки ждешь по 20-60 минут. В итоге обещают разобраться и перезвонить в течении 2-3 часов. Но никто не перезванивает. По электронной почте просто перестали отвечать. Роман

Роман 22.01.2015

Решила посмотреть, что это такое, потому что отзывы в сети противоречивые, а скидки существенные. Взяла купон со скидкой 70% на обследование УЗИ в Твери. Из плюсов: обследование провели, при регистрации на сайте Биглион можно вводить левые данные, удобная система оплаты, скидки прямо заманивают на вторичный подвиг. Из минусов: отношение по купону явно хуже, чем по полной оплате, в моем случае, это длительное ожидание 40 мин очереди в пустом коридоре и слишком быстрое обследование. В общем, не знаю, просматриваю иногда предложения, но четко понимаю, где будет халтура. Анастасия

Анастасия 18.10.2014