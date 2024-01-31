«МАЙБОКС» – федеральная сеть ресторанов японской и паназиатской кухни, а также служба доставки еды на дом и в офис. Компания предлагает большой выбор азиатских блюд из свежих качественных ингредиентов, приготовленных по уникальным рецептам. Это яркие вкусы смелых сочетаний и проверенная временем классика





Попробуй Азию на вкус, заказав любимые блюда в «МАЙБОКС» со скидкой.

Ассортимент блюд в «МАЙБОКС»

Бенто-ланчи – это сбалансированные обеды, включающие полезные овощи, зелень и мясо птицы. Доставляется в специальной упаковке со всем необходимым: соусами, палочками для еды, салфетками.

Сеты – наборы из нескольких видов суши и роллов, чтобы вы могли попробовать все самое вкусное.

Суширрито – новый фастфуд, сочетание азиатской кухни в более привычном формате шаурмы.

Дамплинги – блюда пельменного типа с разными начинками: говядина, свинина, курица.

В меню «МАЙБОКС» также есть лапша и рис вок, шибари-утка, корейские токпокки, оякидон с морепродуктами и многое другое. Несмотря на качественное исполнение, дорогие ингредиенты и великолепный вкус, заказать эти блюда можно по акции от МАЙБОКС».

Как покупать суши и роллы «МАЙБОКС» со скидкой

Стань участником программы лояльности. За каждую покупку ты будешь получать кешбэк в размере от 5 до 10%. Накопленные макбаксы можно списать в счет стоимости заказа.





Заказывай блюда по акциям. Компания регулярно проводит распродажи на бенто-ланчи и сеты. Чем больше ты закажешь по акции от MYBOX, тем больше сэкономишь. При заказе определенных блюд или на установленную сумму можно получить вкусный подарок.





Используй купоны и промокоды от «МАЙБОКС». Не спеши оформить заказ, сначала зайди на сайт promokodus.com. Здесь выложены все актуальные предложения сети ресторанов. Выбирай наиболее выгодный купон MYBOX, не забудь поделиться им со своими друзьями.

Как применить промокод для «МАЙБОКС»

Промокод – это набор символов, при активации которого снижается стоимость покупки на установленный процент или сумму. Получить его можно в рамках рекламной акции, в «Личном кабинете» на сайте или в приложении, за выполнение определенных действий.





Купон – это специальная ссылка на страницу с распродажей. Иногда она скрыта от основной массы пользователей официального сайта, т.е. является бонусом для отдельной категории заказчиков.





На сайте promokodus.com собраны и выложены в свободный доступ все действующие промокоды и купоны от «МАЙБОКС» и других предприятий общественного питания. Мы не требуем регистрации и оплаты, ты можешь воспользоваться любой акцией совершенно бесплатно.





Выбрав промокод от «МАЙБОКС», выполни следующие действия:

Нажми на кнопку «Показать код» и скопируй его.

Нажми на кнопку «Использовать код», чтобы перейти на сайт или приложение для заказа блюд.

При оформлении заказа найди специальное поле для промокода на MYBOX и вставь скопированное ранее значение. Сумма автоматически уменьшится, после этого можно будет оплатить заказ.

Если тебе подходит купон, нажми на соответствующую кнопку, чтобы открыть окошко с условиями акции и новой вкладкой с промо-страницей MYBOX доставки. Купон не подразумевает использования кода, цены уже указаны со скидкой.





Любишь вкусные блюда по низким ценам, подпишись на нашу рассылку. Так ты сможешь одним из первых узнавать о начале новых распродаж и выпуске промокодов от MYBOX. На страницах нашего сайта ты сможешь также найти купоны на скидку для «Сити Пиццы», Domino’s, Moscow Food, «Тануки» и других компаний. Используй промокоды для того, чтобы заказать недорогой ланч и вкуснейшие блюда для вечеринок и фуршетов.