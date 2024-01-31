«Самокат» – онлайн-магазин и сервис экспресс-доставки продуктов питания, напитков, бытовой химии и товаров гигиены. В ассортименте есть продукция под торговой маркой «Самокат», это сыры, колбасы, молочка. Есть готовые блюда: супы, горячее, салаты.





Для заказа необходимо установить мобильное приложение. Доставка бесплатная, но покупатель должен набрать товары на установленную сумму. Она отличается от города к городу. Иногда клиенту предлагают персональную скидку, также можно использовать купон и промокод от «Самоката», чтобы уменьшить стоимость покупки.

Ассортимент онлайн-магазина

Мясо, рыба и морепродукты.

Замороженная еда: пельмени, вареники, пицца.

Молочная продукция, яйца и сыры.

Хлеб, выпечка и многое другое.

Продукты, которые заказывали ранее находятся в отдельном разделе, что ускоряет составление заказа. Предусмотрена категория для вегетарианцев и людей, ведущих здоровый образ жизни. Есть раздел товаров для малышей, это памперсы и детское питание. В «Самокате» по скидке можно купить всё, что вы забыли взять в обычном магазине и то, что срочно понадобилось.

Как заказывать в «Самокате» со скидками

Получи скидку на свой первый заказ. Новым клиентам компания дарит 200 рублей. Иногда достаточно набрать товаров всего на 500 рублей, получив скидку в 60%. Условия могут меняться, минимальная сумма заказа зависит от региона.

Выбирай товары из раздела «Скидки». Продукты ежедневно меняются, что позволяет купить по сниженной цене кофе, сыры, конфитюр, соки, рыбу и многое другое. Средний размер скидки составляет 30%.

Используй персональные промокоды. Постоянным покупателям компания может предложить персональную скидку по промокоду. У нее есть срок действия и минимальная сумма покупки. Сведения о скидке появляются в виртуальной «Корзине», она становится активна при соблюдении условий акции.

Используй промокоды и купоны «Самоката». На сайте promokodus.com собраны все актуальные предложения. Промокоды и купоны находятся на одной странице, что позволяет быстро познакомиться со скидками и выбрать подходящий вариант.

Если подходящих акций от «Самоката» нет, прокрути страницу ниже, чтобы увидеть промокоды и купоны от других компаний. У нас представлены практически все магазины с доставкой на дом. Среди них «Яндекс Еда», «СберМегаМаркет», Grow Food, «Перекресток» и другие. Без скидки ты точно не останешься.

Как использовать промокоды и купоны

Промокод – это набор символов, букв и цифр, при введении которого активируется скидка. Получить ее могут только те клиенты, которые использовали код.





Подобрав на сайте promokodus.com подходящий для себя промокод от «Самоката» на доставку, выполни следующие действия:

Нажми «Показать код» и в открывшемся окне прочти правила акции.

Скопируй промокод, перейди в приложении и сложи товары в «Корзину».

При оформлении покупки, вставь код «Самоката» в специальное поле. Оно находится в «Корзине» над итоговой суммой.

Нажми на «Применить», теперь можешь оплатить заказ со скидкой.

Купон – это ссылка на промо-страницу интернет-магазина, где находятся товары, участвующие в распродаже. Никакого кода вводить не нужно, скидка уже активна.

Нажми на «Открыть купон».

Прочитай условия программы и нажми на «Перейти к акции».

Откроется страница распродажи, остается положить товары в «Корзину» и оплатить заказ.

Ты можешь поделиться промокодами и купонами от «Самоката» со своими друзьями. Отправь им ссылку на скидку через мессенджер или социальную сеть. Не упустить выгодные предложения поможет наша рассылка. Подписавшись на нее, ты будешь получать информацию о новых акциях в своих любимых магазинах.





В нашем каталоге ты также найдешь промокоды и купоны кафе и ресторанов, интернет-магазинов одежды и обуви. Сможешь купить авиабилет и страховку со скидкой, снизить стоимость на оплату онлайн-обучения.