«Шашлычный двор №1» – сытная еда для поклонников традиционной кавказской кухни. Оформи заявку на сайте или по телефону, и курьер привезет твои любимые блюда домой или на работу! В меню тебя ждут классические и авторские хачапури, шаурма, хинкали, люля-кебаб и закуски. Кроме того, ты сможешь заказать яичницу, салаты, супы и многое другое. Компания гарантирует доставку покупки в течение одного часа. Для приготовления используются только свежие и качественные ингредиенты. Обрати внимание: в период проведения акций у клиентов кафе есть возможность приобрести некоторые товары по сниженной стоимости! Интересуешься специальными предложениями? В этом разделе представлены действующие промокоды «Шашлычный двор №1» за апрель - май 2024 года. Изучай актуальные варианты и пользуйся ими при оплате, чтобы получать ощутимые скидки и подарки!

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