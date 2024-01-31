Купоны PetFood

Отзывы покупателей

Много раз пользовалась услугами Petfood.ru и всегда оставалась довольна. Вежливые и отзывчивые операторы. И курьеры ответственные. Спасибо магазину. Ирина

Ирина 10.07.2019

Отвратительный магазин! Никому не советую! Никому не советую делать заказ в этом магазине. Безграмотные менеджеры, отвратительная логистика, никакой ответственности за заказ. Второй раз делаю в этом магазине заказ (и последний), в обоих случаях одно и то же. Доставку бесконечно оттягивают и переносят, со слов менеджеров, «нет товара на складе». Предварительно заказ подтверждается, срок доставки согласовывается, в день доставки вам будут звонить 100 раз на дню и говорить, что товара нет, нужно переносить доставку заказа на другой день и так до бесконечности. Заказ сделала 20 февраля, сегодня 26 февраля, никто ничего не привез! Приходится животных кормить непонятно чем, потому что магазин кормит завтраками, что точно привезет, но потом перезванивают и снова говорят, что товара нет. Не магазин, а какой-то сплошной кошмар. Никому не советую делать заказ в этом магазине. Заказывала «Роял Канин», не дефицитный товар. Менеджеры вообще как роботы, по одному тексту все говорят и им вообще наплевать, что ваши животные в ожидании корма от них, конечно, не голодают, но мне пришлось потратить в несколько раз больше денег на порционный корм на 1 день пока жду доставку, потому что каждый день обещают точно завтра доставить и так уже неделю! Наталия

Наталия 26.02.2018

Свинство чистой воды! Год заказывала корм для животных на этим сайте. Логистика не то, что хромает, а порой просто выводила из себя. В область (г. Королев, 12 км от Москвы) заказы отгружались в районе 12 часов ночи по причине высокой загруженности и моего расположения, в виду чего мой адрес в доставках стоял последним. Последней каплей стало свинское отношение при ошибочно заказанном мной корме. После обнаружения ошибки я на следующий же день позвонила в Петфуд, извинилась и попросила заменить мне товар. Ответили, что все решат, попросили написать на почту и сказали, что обработка займет 2-3 дня и со мной свяжутся. По истечении 3х дней мне никто не отзвонился. На мои письма по электронной почте также никто не отвечал. Набрала сама. Сказали, что процесс не быстрый, о Вас помнят, все решат, ждите. Еще 2 дня и тишина. Так повторялось несколько раз. В итоге через 11 (!!!) дней я набрала в очередной раз и попросила дать мне конкретные сроки. Оператор ответила, что никаких проблем, оформляйте новый заказ (на то, чем я просила заменить корм), его привезут,я его оплачу, товар на возврат заберут, а затем деньги переведут мне на карту. Так я и сделала. НО! Затем мне перезванивают и сообщают, что данный корм возврату не подлежит. То есть 11 дней якобы подлежал, а тут резко нет. К слову, мешок корма стоит 5000 руб. , которые я по факту потеряла. Я попросила ответить мне в письменной форме, по какой причине мне отказали, а также попросила уточнить, почему при отгрузке я ни разу не получала на руки кассовый чек. Тишина. Работают в чернуху, клиентов своих не ценят вообще!!! Ирина

Ирина 02.11.2017

Номер заказа 91058. Заказывала сухой корм Brit для собак. Питомец ест с удовольствием. В будущем буду заказывать ещё. Полина

Полина 03.10.2017

Низкие цены на корм для кошек Gourmet (на момент заказа была акция). Удобная доставка (день, время). Вежливые операторы. Заказ удобно упакован. Заказываю не в первый раз, всем довольна. К заказу предложили подарок. Надежда

Надежда 11.09.2017

Заказываю в данном магазине уже больше года. Никогда не было проблем с доставкой, все привозят в оговоренное время. Заказываю по телефону. Цены одни из самых низких по Москве. Последний раз заказывал 21.07.2017. заказ №90998. Всем доволен + часто бывают акции. Дважды получал полезные подарки, например, паровую щётку. Артур

Артур 11.09.2017

Заказ №91118. Заказываю с начала года в Петфуде. Практически всегда здесь цены ниже рынка. Товар не просрочен, животное съедает все. Курьеры адекватные. В будущем хочется более короткий интервал доставки (3-4 часа). Иван

Иван 11.09.2017

Заказ №91120 Хороший магазин и обслуживание. Заказывал второй раз. Быстро оформил и получил корма для кошек. В день покупки Pro Plan по акции был несколько дешевле, чем в других магазинах. На следующий день заранее позвонили, извинились, что один из кормов не могут поставить в назначеный день и попросили перенести доставку на следующий, за серьезный недостаток не считаю, где-то могут и в день доставки срок перенести. В день доставки курьер заранее созвонился со мной, но когда приехал не смог дозвониться, я забыл включить звук после совещания. Очень благодарен ему за то что догадался обратиться к охране на входе и попросить найти меня по внутреннему рабочему телефону. Булат

Булат 10.09.2017

Заказ №94816 Спасибо за хорошую работу. Очень рада, что нашла ваш сайт. Очень понравилось покупать в данном магазине, цены хорошие! Маргарита

Маргарита 10.09.2017

Заказ N90986. Не первый раз делаю заказ у этих ребят. Привлекают интересные предложения и акции на корма премиум класса. При заказе тщательно изучаю рынок и часто именно у них самые "вкусные" предложения. Быстрая обработка и доставка. После заказа, иногда звонят и предлагают индивидуальные акции и скидки, без всякого официоза, навязчивости, пафоса и заученных роботофраз, приятно что с тобой общаются индивидуально и по человечески. Я довольна и котэ тоже:) Любовь Пономарева

Любовь Пономарева 02.09.2017

Спасибо за столь чёткую и быструю доставку. Любезные менеджеры по телефону, вполне приличный курьер, смс уведомления о статусе заказа, ещё и подарок подарили. Молодцы PetFood! :) Номер заказа 91048. Даниэла

Даниэла 02.09.2017

Заказ 81231. Пока воспользовалась услугами магазина один раз, и впечатления в целом положительные. Цены невероятно порадовали! Немного расстроили проблемы с организацией доставки, поэтому стоит заказывать заранее, тогда любимец голодать не будет. Операторы, которые принимают заказ, очень вежливые, приятные, но так же столкнулась с тем, что не перезванивают, обещая уточнить информацию. Качеством корма довольна (заказывала Ориджен шесть рыб, 6.8кг), срок годности без нареканий. Коту в подарок прислали ещё и симпатичную игрушку. Желаю команде PetFood успехов во всех добрых начинаниях! Скоро буду делать новый заказ. Ари

Ари 09.08.2017

83226 заказ. в моем случае никаких нареканий не было. на товар была скидка, поэтому выбрала данный магазин. привезли в оговоренные сроки. перед доставкой позвонили. в случае интересной цены, пользоваться магазином дальше буду. Татьяна

Татьяна 07.08.2017

Заказ №81231. Пока воспользовалась услугами магазина один раз, и впечатления в целом положительные. Цены невероятно порадовали! Немного расстроили проблемы с организацией доставки, поэтому стоит заказывать заранее, тогда любимец голодать не будет. Операторы, которые принимают заказ, очень вежливые, приятные, но также столкнулась с тем, что не перезванивают, обещая уточнить информацию. Качеством корма довольна (заказывала Ориджен шесть рыб, 6.8кг), срок годности без нареканий. Коту в подарок прислали ещё и симпатичную игрушку. Желаю команде PetFood успехов во всех добрых начинаниях! Скоро буду делать новый заказ. Ари

Ари 07.08.2017

Заказ 82000. Интернет-магазином очень довольны! Порадовали цены, ниже, чем везде. Доставка была быстрой, даже учитывая, что отправляют из Москвы. Операторы вежливые, все объяснили. С первым заказом положили подарок для собаки. В общем, будем заказывать снова однозначно. Яна

Яна 26.07.2017

Заказ 86303. Я очень рада, что случайно зашла в этот интернет-магазин. Плюсы и достоинства: -Быстрая доставка хорошей транспортной службой (беплатно во многие точки доставки) -Большой выбор всякой всячины для животных -Подарки на выбор(я в подарок заказала мышку-игрушку,которая стоит 200 р) -Хорошо упаковали заказ -Вежливое общение продавцов НУ А САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЦЕНЫ! ЦЕНЫ ПРОСТО ЧУДО! Теперь буду заказывать своей любимой кошечке всё на свете только в этом магазине. Спасибо! Ольга

Ольга 26.07.2017

Большое спасибо!! Все понравилось! Не могла найти такой корм, как надо моей собаке. У вас все есть, не смотря на другой город, все доставили в срок!! все отлично! все понравилось!!! Екатерина Андреева

Екатерина Андреева 24.07.2017

Заказ 84868. Большое спасибо! все понравилось! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!!! Андреева Екатерина

Андреева Екатерина 24.07.2017

Заказ 84832. Пришлось понервничать - дважды уточняли способ доставки. В остальном все на уровне: низкие цены, вежливый версонал, своевременная доставка. Елена

Елена 24.07.2017

Заказ 84481, очень довольна, цена на нужный мне корм оказалась самой низкой, решила опробовать новый сайт. Оформление заказа быстрое и простое, доставка быстрая, смс уведомления о каждом этапе. Буду пользоваться этим сайтом ещё. Юлия

Юлия 19.07.2017