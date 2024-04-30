Tokio Buy – доставка суши, пиццы и других популярных блюд мировой кухни. В меню включены классические и оригинальные роллы с разнообразной начинкой, поке с птицей, рыбой и морепродуктами, а также экзотические супы, запеченные мидии и куриные крылышки. Ты сможешь приобрести готовый сет или дополнить заказ нежным десертом, пикантным соусом и напитками. Оставить заявку можно на официальном сайте или по телефону. Курьер компании привезет твою покупку домой или на работу сразу после приготовления! Доступен самовывоз из фирменной точки продаж. Действующие акции обеспечивают всем покупателям различные преимущества при оплате товаров. Ищешь список актуальных предложений? На этой странице ты найдешь все промокоды «Токио Бай» (Tokio Buy) за апрель - май 2024 года! Мы постоянно добавляем новые варианты, чтобы помочь тебе получить солидную скидку или небольшой подарок от продавца!

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