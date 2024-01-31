«Пересвет» – это отличный курорт, на который стоит отправиться, чтобы качественно отдохнуть и расслабиться. Множество активностей среди лесопарковой зоны и в стенах здания позволит держать себя в тонусе и вернуть былую радость в жизни. На территории отеля тебя ждет: комплекс бассейнов с подогревом, рестораны, караоке, бары, удобные парковки для авто и вертолетов, сафари-парк и еще много полезных и приятных мелочей. Любителям отдыха на свежем отдыхе подойдет домик в дачном поселке и площадка для барбекю, желающих подтянуть тело уже ждет тренажерный зал, йога и спортивные площадки на улице, а для расслабления предусмотрен СПА-центр, бани и салон красоты. Приезжай набраться сил или провести праздное время с семьей. А наши промокоды и купоны на скидку «Пересвет» за январь 2024 года позволят значительно сэкономить. Просто активируй их при бронировании на сайте и лови выгоду.

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