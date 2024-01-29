Гипермаркет «Мегастрой» предлагает товары для строительства, декора и садового участка. В каталоге магазина представлено свыше 65 000 наименований. Миссия компании – обеспечивать покупателей качественной продукцией российского и зарубежного производства, сохраняя при этом приемлемые цены и высокий уровень обслуживания. Воспользуйся широким ассортиментом дополнительных услуг для быстрого решения различных хозяйственных вопросов. Опытные специалисты окажут помощь в установке бытовой техники, укладке плитки и ламината, поклейке обоев, сборке мебели и других мероприятиях. Клиенты могут приобрести подарочные сертификаты, взять кредит, а также оформить возврат в течение года. Меняй обстановку вокруг себя, не тратя при этом много времени и денег! Благодаря промокодам «Мегастрой» за январь 2024 года ты сможешь совершать покупки на оптимальных условиях. Применяй их при оплате заказа и получай скидки и приятные бонусы от продавца!

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