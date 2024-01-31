Заказывал в Nuvi велокомпьютер Edge 810 себе и Forerunner 220 девушке + разные аксессуары. В целом впечатление о магазине неодназначное. С одной стороны после заказа мне перезвонили всего 1 раз из 3, в остальные разы я уже сам звонил. Каждый раз оказывалось, что в том магазине, где я хотел получить заказ (на Просвещения в СПб) товара нет. Один раз пришлось ехать в ТРК Лето на другой конец города рядом с аэропортом и забирать заказ там, остальные 2 раза товара неболо нигде и пришлось ждать 7-10 дней, пока товар подвезут. Так как оплачивал через интернет, то заказ на выдаче оформляли довольно долго - минут 10-15, успевал пока пересмотреть весь ассортимент или сходить в Ашан рядом. С другой стороны: можно оплатить заказ онлайн, что для меня лично важно, плюс цены довольно низкие по России, особенно, если есть какие-то скидки или распродажи. В целом нормальный магазин, заказывать можно, но ждать быстрой доставки не стоит. Думаю, еще экшн-камеру Garmin прикупить там.

Максим

Максим 27.09.2014