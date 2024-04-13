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Отзывы покупателей

Ездим в Сочи-парк дважды в год: на осенних и летних каникулах. Групповое посещение гораздо дешевле. Дети в восторге: столько развлечений и всё по минимальной цене.

  • Ольга
  • 20.05.2018

Были в Сочи и посетили этот парк, впечатления самые положительные!! Очень красиво, просто супер! Много развлечений. Музыка, аттракционы, красивые растения, фигурки, лабиринт! Понравилось, что платишь только за вход в парк, а дальше делай там что хочешь, хоть весь день. Получается недорого, как я считаю.

  • Вероника
  • 23.08.2015
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