Промокоды «Сочи Парк»
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Отзывы покупателей
Ездим в Сочи-парк дважды в год: на осенних и летних каникулах. Групповое посещение гораздо дешевле. Дети в восторге: столько развлечений и всё по минимальной цене.
- Ольга
- 20.05.2018
Были в Сочи и посетили этот парк, впечатления самые положительные!! Очень красиво, просто супер! Много развлечений. Музыка, аттракционы, красивые растения, фигурки, лабиринт! Понравилось, что платишь только за вход в парк, а дальше делай там что хочешь, хоть весь день. Получается недорого, как я считаю.
- Вероника
- 23.08.2015
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