Компания «ВТБ Инвестиции» предлагает частным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских и инвестиционных услуг. Среди предложений – финансовые консультации по сделкам, прямое инвестирование, доверительное управление, а также хеджирование рисков и многое другое. Деятельность организации отмечена наградами и премиями международного уровня. На сайте размещена полезная аналитическая информация, которая поможет вам выбрать оптимальный инструмент. Сотрудники следят за рыночными тенденциями и постоянно публикуют результаты исследований. Ты сможешь получить максимум выгоды от сотрудничества, пользуясь действующими акциями! В этом разделе ты найдешь промокоды «ВТБ Инвестиции» за январь 2024 года. Мы регулярно пополняем наш каталог новыми интересными офферами! Ищи подходящие варианты и получай дополнительные преимущества! «ВТБ Инвестиции» действует на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-11463-100000 от 31.07.2008 года, выданной ФКЦБ РФ.

Подробнее Скрыть