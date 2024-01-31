Акции и промокоды Black Star Wear
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Отзывы покупателей
Люблю эту одежду, качественная, с эксклюзивным дизайном. К тому же немного радует, что российская))) Заказываю на сайте, бесплатная приходит где-то дней за пять, емс побыстрее, дня за три. Было бы круто видеть побольше разнообразия в коллекциях, ассортимент. на мой вкус, узковат))) Но, все равно,бренд прикольный))
- Orange Juce
- 23.07.2015
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