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Отзывы покупателей

Для начала : после заказа никто не перезвонил, позвонил сам. Подтвердил заказ. Привезли в коробках – проверить невозможно (если только не собирать кухню в присутствии сотрудников доставки). При сборке оказалось, что половину частей мебели не привезли. Служба рекламации в лице Тернового Евгения сперва обещает привезти в течении недели, потом двух недель и т. д. Так прошло уже два месяца. В последнем разговоре он сказал, что этим занимается служба доставки. Порочный круг: продавцы указывают на отдел рекламации, отдел рекламации показывает на службу доставки. Служба доставки не знает, когда будет товар! Хотя на сайте у них она продаётся в свободном доступе. И самое интересное, если вы хотите связаться с кем-то для решения своей проблемы, вы должны оставить заявку и вам перезвонят (но нюанс в том, что им наплевать, и никто не звонит).

  • Мельсик
  • 05.02.2018
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