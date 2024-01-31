Всем доброго дня. Не так давно решила заказать себе из Америки несколько очень хрупких вещей, очень переживала по тому, как будет доставка, боялась, что разобьются и я заплачу деньги не за что. Очень долго думала, потом получила премию на работе и решила все таки заказать. Само оформление заняло у меня где-то минут 10. Потом я уже смогла наблюдать за упаковкой посылки и ее отправкой. Прошло порядка двух недель, как посылка была уже у меня дома. Упаковка на первый взгляд очень надежная, ничего не повредилось!

Анна

Анна 06.01.2016