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Промокоды Xcom-shop

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Отзывы покупателей

Без вопросов заменили бракованный товар, с извинениями и купоном на следующую покупку. Думал, что будут проблемы, но все прошло безупречно. Очень доволен сервисом и ассортиментом.

  • Антон
  • 23.09.2018
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