Мы заметили, что у тебя включен Adblock. Пожалуйста, выключи расширение, чтобы получить доступ ко всем возможностям сайта.
Мы используем cookies для твоего удобства. Подробнее.
  1. Главная
  2. Сайты по категориям
  3. Услуги
  4. Медицинские услуги
  5. Lab4U

Промокоды Lab4U

Активные купоны и промокоды Lab4U январь 2024

Скидка 50% на диагностику анемии и -5% дополнительно при вводе промокода!
mia Показать код
mia Показать код
-25% на анализы в «Инвитро» по подписке Газпром Бонус по промокоду! Все промокоды Газпром Бонус (9)
Все промокоды
3QR Показать код
3QR Показать код
Комплекс анализов «Ежегодное обследование» со скидкой 20%!
ния Показать код
ния Показать код
Анализы со скидками до 50%!
Открыть купон
Открыть купон
Комплекс анализов «Будущим мамам» со скидкой 50%!
Открыть купон
Открыть купон
Психотерапевтическая сессия с выгодой 27% по промокоду в «Мете»! Все промокоды Мета (4)
Все промокоды
OKS Показать код
OKS Показать код
Анализы для детского сада и бассейна за полцены!
Открыть купон
Открыть купон
Комплексное обследование для офисных сотрудников с выгодой 50%!
Открыть купон
Открыть купон
Комплекс «Ежегодная диспансеризация» – за полцены!
Открыть купон
Открыть купон
Ежегодное обследование для женщин со скидкой 50%!
Открыть купон
Открыть купон
Комплекс анализов «Причины отечности» с экономией 50%!
Открыть купон
Открыть купон
Обследование мужского здоровья с экономией 50%!
Открыть купон
Открыть купон
Комплекс анализов «Сексуальное здоровье мужчины» со скидкой 50%!
Открыть купон
Открыть купон
Комплекс анализов на гормоны для женщин со скидкой 50%!
Открыть купон
Открыть купон
Скидка 50% на комплексы анализов для беременных!
Открыть купон
Открыть купон
Комплекс анализов «Функция почек» за полцены!
Открыть купон
Открыть купон
До -50% на комплексные обследования!
Открыть купон
Открыть купон
Комплекс анализов для вегетарианцев (веганов) со скидкой 50%!
Открыть купон
Открыть купон
Скидка 30% на анализ на антимюллеров гормон!
Открыть купон
Открыть купон
Получи 150 рублей в подарок за приглашение друзей в Lab4U!
Открыть купон
Открыть купон
Все акции, скидки и промокоды от Lab4U – в одном месте!
Открыть купон
Открыть купон

Промокоды сайтов, похожих на Lab4U

Скидка 10% на товары для красоты, здоровья и спорта в «Мед-Магазине»! Все промокоды Med-Магазин.ru (7)
Все промокоды
s10 Показать код
s10 Показать код
ДНК-тест MyBeauty с экономией 5% по промокоду в MyGenetics! Все промокоды MyGenetics (10)
Все промокоды
Bea Показать код
Bea Показать код
Скидка 20% на сессии с психологом при активации промокода в Alter! Все промокоды Alter (8)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Только у нас! -700 рублей на первую неделю подписки на сеансы с психологом в PsyPsy! Все промокоды PsyPsy (7)
Все промокоды
700 Показать код
700 Показать код
1 месяц доступа к сервису в подарок по промокоду от «Церебро»! Все промокоды Церебро Таргет (5)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
50 рублей на баланс в подарок по промокоду при регистрации! Все промокоды ProfitTask (3)
Все промокоды
15a Показать код
15a Показать код
Подготовка к экзаменам с экономией 15% при активации промокода в школе «Годограф»! Все промокоды Годограф (3)
Все промокоды
dus Показать код
dus Показать код
Скидка 15% на услуги «Телеметр»! Все промокоды Telemetr (7)
Все промокоды
us3 Показать код
us3 Показать код
Показать еще купоны

Истекшие купоны Lab4U

ЧП-2023! Скидка 50% на любые анализы и дополнительно -7% по промокоду! П57 Показать код
П57 Показать код
Экономия 99 рублей при оплате анализов по промокоду! БРЕ Показать код
БРЕ Показать код
Скидка 10% на любые анализы при активации промокода! КСЕ Показать код
КСЕ Показать код
Дополнительная скидка 11% по промокоду на анализы и расшифровки! ЕНЬ Показать код
ЕНЬ Показать код
Анализы с выгодой до 55% по промокоду! все Показать код
все Показать код

Похожие предложения

Линлайн
Линлайн
Грань.рф
Грань.рф
PsyPsy
PsyPsy
Alter
Alter
СберЗдоровье
СберЗдоровье
Мета
Мета

Отзывы покупателей

Еще нет отзывов.Будь первым!
Добавить отзыв
Доступ к секретным промокодам
Нажимая на кнопку «Получить», я даю согласие на обработку персональных данных.
«Звук» с подпиской «СберПрайм» на 30 дней – абсолютно бесплатно!

Присоединись к нам в соцсетях
и подписывайся на email-рассылки:

Нажимая на кнопку «Подписаться», я даю согласие на обработку персональных данных.
«Звук» с подпиской «СберПрайм» на 30 дней – абсолютно бесплатно!