«Учебный центр» проводит обучение системам 1С. Это программирование, документооборот, комплексная автоматизация, бухгалтерия, торговля и розница, зарплата, а также изучение азов и подготовка к экзаменам и многое другое. Более десяти тысяч экономистов, программистов, кадровиков и бухгалтеров проходят эти курсы. На сайте ты найдешь и бесплатные полезные материалы и обучающую версию программы. А также можешь заполнить «Личный кабинет» и получить паспорт квалификации, что послужит отличным резюме. Прозрачные схемы курсов помогут понять, какие темы и аспекты будут в нем рассмотрены. Еще на странице можно пройти тестирование, а для мобильного устройства создан целый тренажер, на котором удобно учить и повторять информацию. Улучшай свою квалификацию как специалиста. Активируй промокоды «Учебный центр: 1С» за январь 2024 года, получай скидку, осваивай нужные навыки и получи работу мечты.

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