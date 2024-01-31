Ramada – это роскошный отель, представленный мировой гостиничной сетью. Выгодное расположение и комфортабельные условия проживания в номерах разных категорий – далеко не все преимущества учреждения. На территории размещаются бары и рестораны, в которых можно насладиться живой музыкой. Гостиница впечатлит посетителя отличными возможностями для бизнеса: вам доступны конференц-залы для проведения переговоров и других деловых мероприятий. В теплое время года гости могут отдохнуть на пляже у чистого озера. Салон красоты и фитнес-клуб заинтересуют каждого, кто заботится о своей внешности. Чтобы сэкономить на услугах популярного отеля, обязательно активируйте промокоды и купоны «Рамада Екатеринбург» за январь 2024 года. Нашим пользователям доступны эксклюзивные акции.

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