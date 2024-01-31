«Нефтьмагистраль» – развитая сеть заправочных станций, которая предлагает клиентам топливо высшего уровня и целый ряд дополнительных услуг. У компании есть собственная база и современная лаборатория, что позволяет отслеживать все этапы движения продукции от завода до транспортного средства потребителя. За более чем 20 лет работы на рынке торговый дом приобрел репутацию надежного поставщика. На АЗС работают высокотехнологичные моечные комплексы немецкого производства. Магазины с огромным ассортиментом обеспечивают автовладельцев необходимыми в дороге товарами. В ресторанах быстрого питания можно заказать сытные и вкусные блюда, а также насладиться свежеприготовленным зерновым кофе. Сэкономь на оплате с кодами и промокодами «Нефтьмагистраль» за январь 2024 года! В нашем каталоге ты найдешь самые выгодные варианты для получения бонусов и скидок. Активируй коды и пользуйся сервисом без переплаты!

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