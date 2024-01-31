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Промокоды и купоны «Ашан»

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Каталоги «Ашан»

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Отзывы покупателей

Я сижу в декрете с близнецами, и времени на магазины нет совсем. Продукты, детское питание и корм коту заказываю с доставкой из Ашана. Это меня спасает и дает хоть немного времени на отдых. Здесь всегда свежая продукция с приятными скидками, а привозят заказы точно к назначенному времени. Вообще не понимаю, зачем тратить силы и нервы в очередях, когда можно всё купить, не выходя из дома.

  • Тома
  • 18.02.2019

Ашан вообще фирма серьезная, радующая лояльными ценами и отношением к покупателям. Но через этот сервис всё еще лучше: скидки иногда бывают просто сногсшибательные, это правда. Собственно, этот факт почти полностью устранил всех конкурентов Ашана для меня. Я теперь без него как без рук. Акции и распродажи постоянны и разнообразны, только успевай следить.

  • Камила
  • 29.11.2018

Не хожу в магазин каждый день. Просто раз в две недели катаюсь в Ашан за продуктами. Там и выгоднее, и все товары в одном месте.

  • Вадим
  • 30.09.2018

Просто ОГРОМНЕЙШИЙ магазин! Хорошо, что есть места для отдыха, потому что реально устаешь бродить по бесконечным коридорам. А посмотреть-то все хочется. Много интересных товаров по хорошей цене.

  • Лена
  • 23.09.2018
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Информация о магазине «Ашан»

Как активировать промокод «Ашан»

Планируя покупки в интернет-магазине «Ашан», воспользуйтесь нашими промокодами! Здесь вы найдете актуальные скидки гипермаркета, с помощьюкоторых вы сможете совершить шопинг по выгодной цене. Решите, какая акция подходит вам в данный момент.

  1. Откройте купон. В поле вы увидите набор символов, которые нужно выделить и скопировать.
  2. купоны Ашан
  3. На сайте https://www.auchan.ru/ выберите товар, который собираетесь приобрести. Под фотографией и наименованием позиции нажмите на кнопку «В корзину».
  4. в корзину
  5. После того, как вы аналогичным образом добавите все интересующие товары, начните оформление. При наведении курсора на слово «Корзина» в правом верхнем углу страницы у вас отобразится список покупок. Нажмите на кнопку «Оформить заказ».
  6. оформить заказ
  7. В открывшемся окне проверьте правильность данных и отметьте необходимое количество в каждом пункте. Если все верно, переходите к следующему этапу.
  8. перейти к оформлению
  9. Если вы еще не авторизовались, вам будет предложено ввести свои логин и пароль или зарегистрироваться.
  10. Следующее действие – определиться со способом получения заказа. Это может быть доставка в один из магазинов или курьером по указанному адресу. Выберите торговую точку или укажите, куда привезти вашу покупку. Система подскажет, в какой день вы ее получите.
  11. способ доставки
  12. Если вы ранее не предоставляли такую информацию, введите свои имя, фамилию и номер телефона. Сохраните данные и нажмите кнопку «Продолжить».
  13. регистрационные данные
  14. Если вы хотите поручить кому-то получение заказа в магазине, укажите его данные в следующем разделе.
  15. информация о получателе
  16. Воспользуйтесь купоном, поставив галочку возле слова «Промокод».
  17. промокод
  18. У вас появится дополнительное окошко. Вставьте в него скопированный ранее код. Цена на товар изменится.
  19. поле для промокода
  20. Оформление завершено. Если вы выбрали оплату при получении, нажмите на кнопку «Отправить заказ». Для расчетов онлайн переходите к вводу банковских реквизитов.
  21. отправить заказ

Поздравляем с покупкой! Не забывайте посещать Promokodus перед началом шопинга в онлайн-гипермаркете «Ашан», и вы сможете покупать товары намного дешевле, чем при личном посещении магазина.

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