Как активировать промокод «Ашан»

Планируя покупки в интернет-магазине «Ашан», воспользуйтесь нашими промокодами! Здесь вы найдете актуальные скидки гипермаркета, с помощьюкоторых вы сможете совершить шопинг по выгодной цене. Решите, какая акция подходит вам в данный момент.

Откройте купон. В поле вы увидите набор символов, которые нужно выделить и скопировать. На сайте https://www.auchan.ru/ выберите товар, который собираетесь приобрести. Под фотографией и наименованием позиции нажмите на кнопку «В корзину». После того, как вы аналогичным образом добавите все интересующие товары, начните оформление. При наведении курсора на слово «Корзина» в правом верхнем углу страницы у вас отобразится список покупок. Нажмите на кнопку «Оформить заказ». В открывшемся окне проверьте правильность данных и отметьте необходимое количество в каждом пункте. Если все верно, переходите к следующему этапу. Если вы еще не авторизовались, вам будет предложено ввести свои логин и пароль или зарегистрироваться. Следующее действие – определиться со способом получения заказа. Это может быть доставка в один из магазинов или курьером по указанному адресу. Выберите торговую точку или укажите, куда привезти вашу покупку. Система подскажет, в какой день вы ее получите. Если вы ранее не предоставляли такую информацию, введите свои имя, фамилию и номер телефона. Сохраните данные и нажмите кнопку «Продолжить». Если вы хотите поручить кому-то получение заказа в магазине, укажите его данные в следующем разделе. Воспользуйтесь купоном, поставив галочку возле слова «Промокод». У вас появится дополнительное окошко. Вставьте в него скопированный ранее код. Цена на товар изменится. Оформление завершено. Если вы выбрали оплату при получении, нажмите на кнопку «Отправить заказ». Для расчетов онлайн переходите к вводу банковских реквизитов.

Поздравляем с покупкой! Не забывайте посещать Promokodus перед началом шопинга в онлайн-гипермаркете «Ашан», и вы сможете покупать товары намного дешевле, чем при личном посещении магазина.