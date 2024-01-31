City Business School – престижное учебное заведение, которое позволяет получить образование в удобном онлайн-режиме. Вы можете записаться на курсы подготовки менеджеров среднего и высшего звена, уроки интернет-маркетинга, занятия по деловой коммуникации или программы максимизации личной продуктивности. Преподаватели популярной бизнес-школы уделяют внимание не только теории, но и практическому применению знаний. После оплаты вы получите бессрочный доступ ко всем материалам. Компания выдает выпускникам российские и европейские дипломы. Желаете стать преуспевающим специалистом без больших стартовых капиталовложений? Сэкономить на интенсивном обучении вам помогут секретные промокоды City Business School за январь 2024 года. Воспользуйтесь уникальным спецпредложением – измените свою жизнь к лучшему!

Подробнее Скрыть