Dark Rain – российский бренд ювелирных украшений в сегменте demi-fine. В каталоге представлена бижутерия простых и актуальных форм из популярных драгоценных металлов, таких как серебро с позолотой или родиевым покрытием. Изделия созданы с концепцией минимализма совмещенного с непривычными формами и нестандартной линией аксессуаров, например: каффы на ухо и губу, кольца-перчатки, клаймберы и моносерьги. На сайте можно приобрести подарочный сертификат на удобную для тебя сумму. Доставка осуществляется по всей территории РФ: в пункт выдачи, либо курьером с возможностью примерки. Если сомневаешься в размере, можешь заказать сразу несколько изделий и выбрать то, которое сядет идеально. Оплата доступна наличными или банковской картой. Чтобы купить с выгодой стильные украшения с уникальным дизайном, используй промокоды на скидку darkrain.store за январь 2024 года. Создай эксклюзивный образ на любой день и за приятную цену.

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