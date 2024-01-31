Купоны на скидку Ihc.ru
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Отзывы покупателей
довольно быстрый сервер и соотношение цены качеству, цены не загребанские. Есть возможность потестить хостинг втечении 10 дней, денег за это не берут. Есть несколько прикольных доп.приложений. Простая и удобная админ-панель, элементарная в использовании. Техподдержка адекватная и быстро отвечает,проблем с ней не было. Иногда есть небольшая проблема с тем.что притормаживает в часпик,но редко и не сильно.Вобщем пробуйте,оценивайте
- GreenFish
- 15.11.2015
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