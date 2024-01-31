Такси Uber основала американская компания в 2009 году. Сегодня заказать машину можно в более чем 76 странах мира, среди которых Россия и страны СНГ. Сервис функционирует во всех крупных городах, таких как Москве, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань и других. Для поиска свободных машин для поездки и оплаты услуги необходимо установить официальное приложение.





Отличительные черты сервиса в том, что стоимость поездки формирует спрос, тарифы зависят от города, расстояния, ситуации на дорогах. При этом тебе сразу известно, сколько ты заплатишь. С нашими промокодами для «Убера» 2021 года ты можешь получить значительную скидку на любую поездку.

Услуги такси «Убер»

Для удобства заказа интерфейс приложения представляет собой виртуальную карту. Система автоматически определяет твое местонахождение. Достаточно только указать конечный пункт поездки. Адрес можно написать или установить флажок на карте. Для удобства пользователей существуют следующие услуги:

Возможность оплатить поездку картой или наличными. Иногда выбор может быть ограничен, если свободный водитель едет издалека. В этом случае доступна только онлайн оплата.

Такси можно вызвать себе или близкому человеку.

Разрешены сложные маршруты с несколькими остановками. Удобно, если вы вызываете автомобиль в складчину или у тебя много дел, которые нужно решить по пути.

В раздел «Адреса» можно добавить несколько часто используемых, например, домашний или рабочий адрес.

Работу приложения можно настраивать установкой значков: «Показывать пробки на карте», переключить язык, активировать функцию «Не звонить».

Можно заказать машину нужного класса и тарифа: UberX – самый экономный вариант, Select – машины повышенного комфорта, Kids – это машины с детскими креслами. Тариф Black предназначен для VIP-клиентов, допускаются только черные «Мерседесы» Е и С-класса, Ауди А6 и А8, БМВ 5 и 7 серии.





В настройках приложения есть раздел «Скидка». Введя в строку промокод для Uber работающий в 2021 году, можно будет вызвать такси по очень низкой цене. Компания часто выпускает купоны, запускает акции. Среди них не только скидки, но и бесплатные поездки. Количество предложений ограничено, поэтому подпишись на нашу рассылку, чтобы узнавать о них своевременно.

Как ездить в такси со скидкой?

Если ты счастливый обладатель промокода, введи его в специальном разделе в настройках приложения. Скидка активируется при первом заказе такси.





Если ты нашел подходящий купон, кликни на кнопку, чтобы открыть его. Установи приложение на свой смартфон и нажми «Перейти к акции» на нашем сайте promokodus.com.





Регулярно проходящие акции:

Промокод Uber на первую поездку 2021 – приветственная скидка для новых клиентов.

Поездка по городу по минимальной цене – стоимость начинается от 65 рублей, зависит от вашего города и расстояния.

Промокод на определенную сумму, например, от 100 до 1000 рублей. Оплатить призовыми деньгами можно часть поездки несколько раз, пока они не закончатся.

Код дающий скидку в несколько процентов на одну поездку. Иногда это может быть 80%!

Промокод на бесплатную поездку в «Убере», который ты можешь потратить сам или подарить близкому человеку. Количество ограничено, поэтому, если ты получил код, стоит поспешить.

На этой странице ты видишь актуальные предложения. Ссылки на купоны и акции можно отправлять друзьям через соцсети и мессенджеры. Можно оценить рекламное предложение от компании «Убер», а также оставить комментарий.

Как активировать купон на скидку?

Если ты выбрал купон на акционное предложение, нажми на кнопку «Открыть купон» и перейди по ссылке. Если ты хочешь воспользоваться промокодом, алгоритм действия немного другой:

Нажми на кнопку «Посмотреть код», откроется окно.

Ознакомься с правилами (они просты), проверь срок действия предложения.

Скопируй код, это может быть набор цифр или слово.

Нажми «Использовать код», тебя автоматически перебросит в приложение.

Введи скопированный с сайта promokodus.com код для Uber в меню настроек, в раздел «Скидка».

Теперь при заказе такси итоговая стоимость поездки будет уменьшена на фиксированную сумму или процент скидки. Промокоды заканчиваются слишком быстро, поэтому посмотри доступные скидки для других сервисов такси.

Как заказать такси онлайн?

Для этого тебе понадобится мобильный телефон на Android, iPhone или iPod touch. В «Убере» нет лишних настроек, поэтому запутаться в приложении невозможно даже начинающему пользователю. Если ты заказываешь такси себе, разреши сервису определить твое местоположение. Теперь тебе остается только указать пункт назначения на карте. Если местность тебе не знакома, введи адрес вручную.





В нижней части экрана тебе будет предложено несколько тарифов, будут указаны цены и время ожидания. Необходимо только кликнуть на подходящий вариант и дождаться водителя.





Помни, чтобы получить скидку на поездку, ввести промокод на Uber Такси необходимо до оформления заказа.