События Last Shelter: Survival разворачиваются на фоне восстания зомби. Вам предстоит построить надежное укрытие, сформировать армию из выживших героев и солдат, освободить окружающие территории и дать отпор монстрам! Ваша основная цель – выжить во время апокалипсиса и выстроить новую цивилизацию! Организуйте поставку ресурсов, изучайте технологии и принимайте участие в разнообразных активностях! Объединяйтесь с другими участниками и вступайте в альянсы, чтобы испытать все возможности стратегии и спасти хрупкий мир! Игра распространяется бесплатно и предназначена для мобильных устройств на платформах iOS и Android. Прокачивайте ваш арсенал без лишних расходов! Используйте промокоды и коды активации Last Shelter: Survival («Ласт Шелтер: Сурвивал») за январь 2024 года, чтобы получать игровые предметы и другие бонусы. Следите за обновлениями и выбирайте лучшие предложения от разработчика!

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