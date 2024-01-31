Benzuber – платформа бесконтактной оплаты услуг АЗС. Благодаря простому и удобному сервису вы значительно сэкономите время нахождения на станции и сможете избежать долгих и утомительных очередей на кассе. Установите приложение на мобильный телефон, зарегистрируйте профиль, привяжите банковскую или топливную карту, выбирайте колонку и оплачивайте заправку вашего автомобиля, не покидая его салон! Круглосуточная поддержка оперативно отвечает на любые возникающие вопросы. Все чеки хранятся в персональном электронном кабинете. Если оплаченное топливо не поместилось в бак, система автоматически вернет остаток средств на ваш счет. Обратите внимание на промокоды Benzuber («Бензубер») за январь 2024 года, опубликованные на нашем сайте. Они помогут вам получить скидку или бонус при оформлении заказа. Ищите выгодные предложения и экономьте деньги без лишних хлопот!

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