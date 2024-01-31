Rebotica – онлайн-курсы для детей и подростков, которые хотят с ранних лет погрузиться и освоить популярную профессию. На сайте представлены различные курсы: для разработчиков, программистов, 3D-моделлеров, веб-дизайнеров или будущих блогеров. Каждый сможет найти что-то по душе. Обучение проходит индивидуально, под каждого ребенка разрабатывается персональная программа, которая корректируется по ходу обучения. Все занятия проводятся онлайн, что освобождает массу времени для домашней работы или отдыха. В течение обучения, ученик выполняет настоящий проект и даже получит за него первую зарплату! Если хочешь помочь своим детям попасть в актуальную сферу или просто научиться чему-то новому, то ты по адресу! Активируй промокоды Rebotica за январь 2024 года и экономь при оплате курсов!

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